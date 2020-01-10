基隆市中小學聯合運動會國高中桌球組比賽9日至10日在二信高中登場，各校代表隊選手們無不使盡全力，展現一年來努力練習的成果，都希望能夠取得代表基隆市參加全中運的資格。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市中小學聯合運動會國高中桌球組比賽9日至10日在二信高中登場，各校代表隊選手們無不使盡全力，展現一年來努力練習的成果，都希望能夠取得代表基隆市參加全中運的資格。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市中小學聯合運動會國高中桌球組比賽9日至10日在二信高中登場，各校代表隊選手們無不使盡全力，展現一年來努力練習的成果，都希望能夠取得代表基隆市參加全中運的資格。

基隆市府指出，國高中組桌球項目參賽情形相當踴躍，共計有15校158位選手參加比賽，並強調，基隆市對桌球項目一直在基層積極推動，桌球比賽除了中小學運動會之外，還辦理了市長盃、排名賽、理事長盃等賽會共計12項之多，幾乎每個月都有桌球賽事，由此可見，基隆市對於推動桌球運動的風氣相當普及，桌球教練更是盡心盡力，常利用課餘閒暇，免費至各級學校協助桌球教學，將經驗傳承、向下扎根，在各方的協助努力下，期待基隆市能培養優秀的桌球選手。

市府更表示，今年場邊賽事相當熱鬧，尤其當冠亞軍對抗賽開打時，兩邊的啦啦隊、加油聲不絕於耳，賽事中最精彩的部分莫過於考驗選手們的心理備戰素質，只見參賽者無不全神貫注、調整自己的最佳節奏，在一來一往中，企圖找尋對手的得分點，各個選手在肩負成績的壓力下，力求展現最佳的成果。

在去年賽會包辦國中男子團體金牌、國中女子團體金牌的銘傳國中及獲國女單打冠軍、國男雙打冠軍的建德國中為中學組最大贏家、高中部分則由二信高中、基隆女中囊括了高男及高女項目的金牌。今年大家也都瞄準冠軍獎盃、來勢洶洶，銘傳國中教練陳佳惠表示，除了力拼佳績外，她也鼓勵學生在課外時間從事桌球運動，不但可以強健體魄外，更可以排除學業上的壓力，讓學生們在提升桌球整體的競技運動之外，也能達到身心平衡的目的。國高中組的桌球賽事至1月10日落幕，銘傳國中及基隆女中各奪3金為本屆賽會的大贏家，祝福取得冠軍將代表本市參加全中運的好手，旗開得勝、再創佳績。

(中時 )