▲馬文君高舉親筆書寫的「我不是靠幸運 而是真的很努力」，期待大家認同、支持最認真的立委馬文君。（楊樹煌攝）

▲選戰最後關鍵時刻，韓國瑜專程趕來草屯加持，讓馬文君對選情信心倍增。（馬文君競總提供／楊樹煌南投傳真）

選戰最後關鍵，韓國瑜今10日趕來草屯為馬文君加持，馬競選總部在決戰最後時刻，也祭出祕密武器，請出埔里阿嬤陳綢師父推薦，不到半天，已有超過10餘萬人點閱並按讚，形成瘋狂的點閱率；馬文君更高舉親筆書寫的「我不是靠幸運 而是真的很努力」，期待大家認同、支持最認真的立委馬文君。

選舉進入最後關鍵時刻，國民黨總統候選人韓國瑜，請出賣菜阿嬤陳樹菊，道出內心的肺腑之言「韓市長 希望你為台灣這塊土地 做一個無我無私無利的領導人 賣菜阿嬤對你有信心」，頗具震撼人心。

無獨有偶的，在國內備受敬重的另位埔里阿嬤陳綢師父，也在關鍵時刻適時出現在馬文君競選總部，強力推薦南投縣第一選區立委候選人馬文君，並向南投縣選民疾呼「南投鄉親，拜託大家選給馬文君，馬到成功，為了社會服務，她會更認真，我當姑姑也有責任，馬文君一定會當選」。

沒想到，埔里陳綢阿嬤的推薦影片PO出，不到半天竟已觸及超逾10餘萬人點閱，並紛紛按讚、留言「馬文君好立委、有阿嬤推薦 更要全力相挺、認真又愛地方的立委最美麗、馬文君凍蒜、烏溪線的希望 馬文君定要再連任」。

馬文君指出，她出生成長在埔里，從未離開過埔里，擔任過埔里鎮長，陪伴埔里鄉親走過921地震傷痛，推動全國首創「long stay」，讓埔里成為國內外遊客體驗「慢旅行」的首選城鎮，恢復埔里人往日自信與光彩。

馬文君說，她在立委任內，爭取中央10幾億元投入教育、交通、農路野溪改善、體育遊憩休閒設施建設，也完成整治河川水患，現在埔里盆地不再淹水，因她的努打拚，讓南投各項建設有長足進步，由於她很謙卑，認為地方事該做就做，從不標榜政績，但認真、打拚及熱情從未改變，對家鄉土地的愛、對鄉親的關懷從未懈怠，期待大家全力支持，讓她繼續留在國會，為南投取建設與福利。

南投縣前國大代表林水吉今天並以「發光、發亮、發熱」PO文，神力女超人許淑華委員， 9日晚間在凱道造勢晚會，大聲疾呼，慷慨激昂，下架蔡英文，震天價響，激發出百萬庶民的熱情、心聲與吶喊，激發出勝利的曙光，催出勝利的號角，激發出光明的希望與信心，全場為之沸騰、超嗨！人氣爆表。許委員，您辛苦了！百萬庶民以您為榮。

(中時 )