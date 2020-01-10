連江縣共有4鄉5島，今年立委選舉人數超過1萬人，立委選舉除了現任國民黨立委陳雪生尋求3連霸外，尚有前縣議員王長明、前立委曹爾忠、民進黨李問及國會政黨聯盟李克焜登記，形成5搶1局面。

陳雪生今（10日）選前最後一天選擇在南竿以徒步方式拜票，沿途熱情鄉親們高呼「凍蒜！凍蒜！」陳也一一和鄉親們噓寒問暖，展現出親民作風。

陳雪生表示，選前最後一天用徒步方式與鄉親拉近距離，強調自己是24小時、全年無休，選戰最後全力衝刺。

(中時 )