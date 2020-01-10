最後衝刺！陳雪生南竿掃街固選票 17:312020/01/10 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨立委陳雪生選前最後一天選擇在南竿以徒步方式拜票。（摘自陳雪生臉書／葉書宏連江傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 連江縣共有4鄉5島，今年立委選舉人數超過1萬人，立委選舉除了現任國民黨立委陳雪生尋求3連霸外，尚有前縣議員王長明、前立委曹爾忠、民進黨李問及國會政黨聯盟李克焜登記，形成5搶1局面。 陳雪生今（10日）選前最後一天選擇在南竿以徒步方式拜票，沿途熱情鄉親們高呼「凍蒜！凍蒜！」陳也一一和鄉親們噓寒問暖，展現出親民作風。 陳雪生表示，選前最後一天用徒步方式與鄉親拉近距離，強調自己是24小時、全年無休，選戰最後全力衝刺。 (中時 ) #立委 #陳雪生 #選舉 #方式 #凍蒜 也許您會感興趣 推薦閱讀 警察女婿費鴻泰 侯友宜喊凍蒜 04:102020/01/07 地方新聞 嚴查境外資金介入選舉 中打掃蕩地下匯兌 11:242020/01/07 社會 台南市總統大選選舉人數：155萬 6845人 16:592020/01/07 政治 【友宜謀略1】熱助立委冷挺韓國瑜 侯探長佈局揭密 06:402020/01/08 政治 藍營徐志榮徒步掃街大力催票！ 16:382020/01/09 政治 檢警再破選舉賭盤機房 士檢複訊組頭諭令交保 16:552020/01/09 社會 「86立委」王齡嬌美濃掃街拜票 獲鄉親熱情迎接喊凍蒜 18:032020/01/09 政治 手打石膏民眾 剛下飛機僑胞 齊聚喊凍蒜 04:102020/01/10 政治要聞 1月11日投票「 不可撕毀選票、不可攝影」 違者開罰 12:322020/01/10 政治 因應選舉查察 北檢動員31位檢察官進駐轄區 16:022020/01/10 社會 政治熱門新聞 直播》蔡英文選前之夜凱道大造勢 十大亮點超嗨！ - 政治 韓國瑜凱道完整空拍影片曝光....網嚇呆：看到銀河系！ - 政治 韓高雄選前之夜 神秘嘉賓證實是她！民進黨會怕？ - 政治 台大學生拒韓粉借廁所 黃暐瀚5點理性分析 - 政治 直播》韓國瑜選前之夜高雄大造勢 捷運出現人潮 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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