台灣自有品牌過濾廠旭然(4556)受半導體、電子產業客戶年終盤點，影響部分訂單遞延，2019年12月合併營收達新台幣3794萬元，年減少27％，去年第4季合併營收達1.47億元，創歷年單季新高水準，2019年營收5億元，年增1%。

據研究機構IC Insights最新研究報告指出，看好全球半導體業者擴產需求熱絡，預估2020年全球半導體產業將擴增10條12吋晶圓產線，以8吋晶圓計算，若產線擴產計畫順利進行，將推升2021年新增產能達到2,080萬片水準並可望創下歷史新高記錄。

旭然指出，看好全球半導體業者資本支出增加與加速擴產步伐，且兩岸地區廢水回收標準越趨嚴格，對於工業液體過濾之精密度、過濾效率與及時提供專業解決方案等需求提升，有助於創造Filtrafine在半導體暨電子相關過濾領域良好發展環境，並有機會帶動目前半導體暨電子營收比重33％進一步提升，挹注集團整體營運保持良好成長動能。

展望2020年，旭然未來台灣雲科一、二廠著重Filtrafine產品研發設計與中高階過濾產品生產、大陸昆山廠聚焦擴大大陸地區銷售，以及越南新廠則生產量產型過濾產品、深化東南亞、歐洲、美國地區接單表現，可望於2020年下半年正式步入量產並創造良好營收貢獻，為集團整體營運開創新一波成長空間。

(時報資訊)