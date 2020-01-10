2020總統大選即將在11日登場，有許多民眾都會在投票後，與親朋好友相聚同迎接開票時刻到來。由於本次選情膠著，緊張與焦慮的心情，容易引發「選舉症候群」；據美國心理學會報告，人在面臨壓力時，77%的會出現疲勞、頭痛、胃部不適、肌肉緊張、食欲變化；而73%的人則可能精力心理上的症狀，如煩躁、憤怒、緊張等；在選舉前夕及開票時刻，許多民眾會因激情、新聞報導、社群影響等產生焦慮、情緒不穩、食慾不振等現象，血壓可能在緊張時相差達10 mmHg之多、也造成門診求診數更相較平日提高2成，可見選舉對台灣消費者關切程度與心情的起伏影響之大；而喝花草茶、運動、吃美食，則被視為可有效紓解壓力的方式。

樂天市場觀察到，總統大選前一週起，「箱購」、「零食」、「零嘴」等關鍵字搜尋量提告5倍，進一步從下單量分析，「餅乾」、「零食」下單量更成長超過4倍，也顯示消費者對解嘴饞、紓壓的需求。看準選舉開票商機，樂天市場精選「開票零食清單」，除了讓民眾消除緊張氣氛，享受佳肴零食之外，亦能藉由享用零嘴增進親友感情、力挺心中支持的候選人。樂天市場同時祭出站上歡樂購物，即可以享點數10%回饋、每週四刷樂天信用卡最高再賺7%點數。

(中時電子報)