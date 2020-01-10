宏碁(2353)攜手中國科技大學建立全台首家「虛擬主播暨電競產業實驗室」，於今日(10日)舉行啟用典禮。此實驗場斥資數百萬元，採用高階獨顯、處理器的宏碁Predator Orion 5000電競桌機及Acer顯示器，也成為宏碁Predator League電競盟校成員，此實驗室設立結合學校規畫設計學院數位多媒體設計系之專業特色，匯集虛擬主播(VTuber)、網路直播攝影棚與電競賽場等多功能，為蓬勃的數位內容應用產業培育專業實務人才。

中國科大「虛擬主播暨電競產業實驗室」的目標，是為夢想從事電競發展的學生，除了成為戰隊選手外，更可踏入電競產業鏈中更廣大的事業群組。例如直播、研發與行銷企畫等學習方向。此多功能的虛實整合傳播融入電競產業實驗室，充分發揮數位多媒體設計系的專業特色，由虛擬偶像角色設計、3D動畫製作與完備的動作擷取能力，將虛擬主播的創作落實於教學課程，並結合電競產業、創意行銷等活化產業人才培育方向。

中國科技大學以「赤焰雄鹿」戰隊為名，象徵戰隊具有赤焰般的熱情及雄鹿頭角崢嶸的精實戰力，其中無論是隊徽、虛擬主播角色設計與製作、平面設計、電競MV歌曲創作全部皆由中國科大數位多媒體設計系師生一同創作與操作，整體設計融入了科技與電競元素，充分展現在特色的開幕典禮活動中，可預期中國科技大學數位多媒體設計系多元創新教學將為產業創新注入新能量。宏碁Predator League台灣賽事已經舉辦第二年，除了Predator盟校數量達20所、參與人數超過5,000人，更吸引眾多職業選手加入，台灣代表隊更將參與2020年宏碁亞太區Predator電競聯賽，與印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓、新加坡、印度、香港、日本、澳洲、南韓、斯里蘭卡、越南、澳門、緬甸、蒙古及孟加拉等17個地區代表選手對戰，將在2020年2月於菲律賓馬尼拉SM亞洲購物中心體育館共同角逐高達四十萬美元的總獎池與最後的冠軍寶座。

(時報資訊)