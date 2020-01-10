針對進行中的專利訟訴進度，大立光(3008)執行長林恩平首度鬆口，在符合正義應有的代價下，不排除與相關廠商和解，不過這要看對方的誠意，若對方無意和解，就看法官怎麼判。

大立光深耕微型鏡頭領域多年，目前擁有微型鏡頭及2700個相關專利，龐大的專利成為大立光穩坐全球手機光學鏡頭龍頭關鍵，為捍衛專利，大立光過去幾年陸續對三星、玉晶光(3406)、先進光(3362)、新鉅科(3630)與惠普等提起專利訴訟，並與三星及玉晶光達成和解，對於仍在進行中的訴訟，大立光也不排除和解的可能。

林恩平表示，目前公司擁有2700個專利，5片塑膠鏡片(5P)以上產品專利幾乎都包了，「一般是很難逃脫大立光的專利，就看動不動而已」，大部份的專利官司都有可能在一定時間後會和解，客戶有時也會介入協調，包括：授權及和解金等，但能不能和解就看對方有沒有誠意。

林恩平強調，和解都必須有一個「正義的代價」，看對方要不要談，若對方無意和解，最後就看法官怎麼判，求償金額是關鍵。

(時報資訊)