健身器材廠岱宇國際(1598)家用及商用健身器材年底進入出貨旺季，但受新台幣升值影響，以及2018年同期戶外家具出貨墊高比較基期，2019年12月合併營收新台幣5.87億元，年減少6.4％，全年合併營收為新台幣58.42億元，年成長5.8％，創歷年新高紀錄。

岱宇表示，集團旗下大眾品牌「XTERRA」成功快速搶進中低階家用健身器材市場，並在Amazon電商平台與美國Academy 250間實體店銷售表現持續升溫，帶動2019年XTERRA品牌銷售表現由前一年的5.25億元成長至8.76億元。另一方面，受惠SOLE品牌於2019年推動產品改款升級，在北美主要客戶DICK’S穩步擴張全美門市數，同步帶動整體出貨動能，再加上，公司亦持續拓展UFC品牌全球經銷代理，目前已取得30家代理商並於北美地區200多家體育用品店進行銷售，是挹注集團整體營收繳出歷年全年新高關鍵。

(時報資訊)