2020大選在即，總統蔡英文今晚重頭戲「團結台灣 民主勝利」選前之夜造勢晚會，晚上7點將在台北市凱道登場，選前之夜有十大亮點，包含首設「搖滾區」、多位首投族上台發表演說等。桃園市長鄭文燦、民進黨主席卓榮泰、行政院長蘇貞昌都將站台催票，蔡英文則依表定約晚間9點35分上台。

選前之夜十大亮點：

第一亮點，「高顏值立委主持」，由台北市立委候選人吳怡農、阮昭雄、吳思瑤主持。

第二亮點，「20歲首投族讚聲」，多位首投族上台發表演說，催青年投票。

第三亮點，「海外青年呼籲投票」，安排回台投票的返鄉青年們致詞。

第四亮點，首設「預約搖滾區」，600個位置秒殺額滿。

第五亮點，「英眼部隊限定小物」，包含螢光加油棒、英眼部隊手搖旗。

第六亮點，「震撼大旗凱道登場」，特製大旗幟，呈現最震撼畫面。

第七亮點，「社群互動串連線上線下」。

第八亮點，「直播跨平台合作」，將與LINE、YouTube、17直播等跨平台直播串連。

第九亮點，「台灣囡仔照片大募集」，將大家投稿的兒時照片製成動畫秀在舞台上。

第十亮點，「凱道場限定直播特效」，釋出不同特效，讓網友來解鎖。

民進黨總統候選人蔡英文陣營10日在北市凱道舉辦選前之夜，支持者自製標語加油。(黃世麒攝)

民進黨總統候選人蔡英文陣營10日在北市凱道舉辦選前之夜，活動還沒開始，支持者已快擠爆凱道。(黃世麒攝)

(中時電子報)