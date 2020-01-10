最後衝刺！曹爾忠北竿徒步固選票 17:312020/01/10 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前立委曹爾忠今年退出國民黨以無黨籍身分投入參選，他於選前一天前往北竿徒步拜票，緊握每一雙手。（摘自曹爾忠臉書／葉書宏連江傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 連江縣共有4鄉5島，今年立委選舉人數超過1萬人，立委選舉除了現任國民黨立委陳雪生尋求3連霸外，尚有前縣議員王長明、前立委曹爾忠、民進黨李問及國會政黨聯盟李克焜登記，形成5搶1局面。 曹爾忠今年退出國民黨以無黨籍身分投入參選，他於今（10日）選前一天前往北竿徒步拜票，緊握每一雙手。曹爾忠強調，自己認真務實、經驗豐富，要翻轉馬祖共同努力為下一代打拼。 (中時 ) #立委 #曹爾忠 #選舉 #國民黨 #立委選舉 也許您會感興趣 推薦閱讀 避免紅綠對決是國民黨的天命 04:102020/01/06 論壇廣場 嘉縣第二選區 簡明廉批藍營 獨厚林國慶 04:102020/01/06 地方新聞 藍痛批查水表 蔡辦呼籲停止抹黑造謠 13:422020/01/06 政治 挺韓後援總會動員令 張善政：政黨票投國民黨 14:232020/01/06 政治 查水表分藍綠？綠批國民黨要造謠到什麼時候 17:412020/01/06 政治 用921當選舉口號？ 民進黨改「甄嬛傳」這句罵藍營 16:402020/01/07 政治 國民黨賣不動產得1216萬元 黨產會同意發放給700多名解僱勞工 23:022020/01/08 政治 不是韓！林濁水：這人若敗選 國民黨恐萬劫不復 00:032020/01/09 政治 宋楚瑜新北掃街 狂轟國民黨 15:502020/01/09 政治 為何知識藍歸隊了 學者：關鍵在韓說出這5字 00:492020/01/10 政治 政治熱門新聞 直播》蔡英文選前之夜凱道大造勢 十大亮點超嗨！ - 政治 韓國瑜凱道完整空拍影片曝光....網嚇呆：看到銀河系！ - 政治 韓高雄選前之夜 神秘嘉賓證實是她！民進黨會怕？ - 政治 台大學生拒韓粉借廁所 黃暐瀚5點理性分析 - 政治 直播》韓國瑜選前之夜高雄大造勢 捷運出現人潮 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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