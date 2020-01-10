連江縣共有4鄉5島，今年立委選舉人數超過1萬人，立委選舉除了現任國民黨立委陳雪生尋求3連霸外，尚有前縣議員王長明、前立委曹爾忠、民進黨李問及國會政黨聯盟李克焜登記，形成5搶1局面。

曹爾忠今年退出國民黨以無黨籍身分投入參選，他於今（10日）選前一天前往北竿徒步拜票，緊握每一雙手。曹爾忠強調，自己認真務實、經驗豐富，要翻轉馬祖共同努力為下一代打拼。

(中時 )