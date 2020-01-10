台中市第四選區（西南屯）民進進立委候選人張廖萬堅把握最後一天衝刺選情，在市議員何文海及全家人的陪同下，於選區西南屯車隊掃街向民眾拜票。張廖萬堅說選舉到了最後關頭，一定是把所有的力氣都用上爭取選民支持，並呼籲選民用手中的一票，自己決定自己想要的未來。

張廖萬堅今天上午在惠文學區向接送孩子上學或上班的民眾拜票後，緊接著由何文海陪同到精科及中科一帶車掃爭取年輕選民支持，下午及晚間則在太太陸美良與一雙寶貝兒女的陪伴下一起掃街拜票，拚盡全力爭取民眾支持。

張廖萬堅表示，兒女們考完期末考就都回來了，他們說同學的投票意願很高，讓他深具信心，假如年輕人願意回來投票、對未來表示意見，對蔡英文總統及西南屯的選情將是樂觀的，可以改變未來的選舉文化，讓重要的社會議題主導選舉結果，而不是用抹黑對手的方式想要翻轉選情，這不是好的選舉文化，年輕人看得非常清楚。

首投族女兒張廖永臻表示對爸爸深具信心，這次在社群媒體都一直呼籲大家回家投票，蔡總統也做了很好的示範，不管今天投下去的票是哪一邊，選後都要擁抱立場和你相反的人，這才是我們最值得驕傲的地方。陸美良也呼籲1月11日不管如何，都要投下手中神聖的一票。

張廖萬堅強調，2020大選不論是徒步掃街、「堅持車隊」自行車掃或是車隊遊行，都感受到民眾的熱情回應，代表過去3年多的努力、爭取的重大建設譬如筏子溪全段整治、國一接台74線，以及辦理百場的座談會與百場的親子藝文活動受到人民的肯定，因此這次願意站出來支持守護台灣民主、關心下一代的候選人，未來還想繼續為台中爭取捷運藍線、推動故事111計畫以及各項建設，打造台中成為最適合人民居住的陽光城市。

張廖萬堅提醒，明天投票除了要帶身分證、投票通知單及印章，最重要的是，自己想要的未來自己決定，民主自由不會從天上掉下來，需要大家堅定地出來投票才能守護。

(中時 )