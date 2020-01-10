國際知名半導體市場調研機構IC Insights發布最新報告顯示，2019年大陸無晶圓製造市場規模為113.5億美元、年增6％，大陸也是去年全球唯一的純晶圓代工營收成長地區。

報告指出，與2017年相比，大陸在2018 年純晶圓代工市場市占率躍升5個百分點，來到19%，比其他亞太地區總市占率高出將近5個百分點，也就是說，大陸幾乎囊括該地區的成長比重。不過，受到陸美貿易戰影響，大陸經濟成長遭到拖累，2019年晶圓代工市場市占率僅成長1個百分點，來到20%比重。

2018年大陸純晶圓代工市場營收大增42%、金額達107 億美元，較當時市場總營收成長 5%來看，足足成長有8倍之多。2019年營收則是成長6%，較前一年全球純晶圓代工市場營收下降2%來看，則是增加8個百分點。

至於全球晶圓代工龍頭台積電，則是在2019年面對的400多位客戶，大陸客戶占比為25%。台積電10日發布12月營收，達到1033.13 億元，月減 4.2%，年增 15%。統計來看，台積電第4季合併營收達3172 億元，出乎市場預期高標，續創連2季新高，並連續5個月營收維持在千億元以上。此外，2019 年合併營收為 1 兆 699 億元，與同期相比增3.7%，同樣創下歷史新高。

同樣身為台灣晶圓雙雄的聯電，也在去年在大陸市場營收取得雙位數成長，達19%。聯電營收成長主力，來自旗下位在廈門的聯芯 12 吋晶圓廠產能增加，該廠區在2016年底量產，目前產能約每月2.27萬片。

然而，大陸晶圓代工龍頭中芯國際雖在台積電叛將、中芯執行長梁孟松帶領下，14奈米製程大突破，中芯也成功轉骨，在2019年第三季創下純益暴增333%的佳績，卻仍面臨營運困境，資料顯示，中芯國際在去年於大陸市場營收下滑8%，整體營收也下滑7%。

不過，有媒體指出，海思半導體如今想打破僅限供貨華為的模式，開始向外出售產品，市場認為，中芯有望拿下海思晶圓代工訂單，加上先前傳出美國將降低技術含量標準到10%，台積電14奈米製程供貨華為恐受阻，若此事成真，中芯有望受惠。中芯國際10日收盤價來看，1個月來漲幅超過16%。

(中時電子報)