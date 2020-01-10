◎澳洲野火民眾捐款 注意幣值

澳洲野火持續延燒，畫面觸目驚心，有民眾自行在澳洲紅十字會官網捐款，但忽略「幣值」，以為是台幣捐款，但實際是以澳幣計價，目前澳幣梲台幣匯率約為1比21，台灣紅十字會呼籲，請大家捐款前請注意。

◎量子點加上盾牌 打造視網膜螢幕

清華大學材料系教授陳學仕領導的研究團隊，突破量子點顯示器材料不穩定、易損壞的限制，為每個量子點穿上1奈米的「盾牌」，成功製造出更穩定、更能顯現物體真實色彩的量子點新型材料，讓螢幕呈現近似人眼所見的鮮艷色彩。

◎雲仙遊園趣 搭乘纜車賞春櫻

新北市烏來素以「大台北後花園」著稱，「春櫻、夏溪、秋楓、冬泉」的觀光景緻為其特色。雲仙樂園內已陸續綻放的美麗櫻花，迎接2020新春金鼠報喜，春櫻盛開的好時節，體驗烏來台車、搭乘雲仙樂園纜車賞春櫻、享受烏來冬之泉，是適合全家大小一日輕便小旅行的好去處。

◎周周有驚喜 可愛動物落羽松登場

台南市政府全力推六甲區落羽松森林觀光旅遊，在落羽松景點附近設置裝置藝術，有可愛動物系列、向日葵風車組，吸引遊客前來賞松，與充滿童趣的動物模型拍照打卡，後續每周都會有神祕動物登場，要讓遊客每次來都有不同的驚喜。

◎台日合作有藝思 燈會刻畫里山之美

2020台灣燈會主展區將於2月8日在后里花博園區開展，台中市政府農業局以里山倡議與農村生活為主題，打造「里山禾樂燈區」，邀請台中在地藝術家王銘顯建築師團隊與日本藝術家新山拓 Taku Shinyama跨國合作，以台灣中部竹材製作「觀山入林」藝術燈組，闡述里山人與自然和諧共生精神，展示出台中積極維護自然生態及農業發展的成果。

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！

(中時電子報)