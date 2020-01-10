新竹縣長楊文科（右一）、仕招社會福利慈善事業基金會課長周哲仁（右二）10日下午在新竹縣政府一同送暖。（莊旻靜攝）

仕招社會福利慈善事業基金會課長周哲仁（右）代表基金會，10日下午前往新竹縣政府關心街友。（莊旻靜攝）

春節即將到來，新竹縣政府聯合財團法人仕招社會福利慈善事業基金會、新竹市竹安公益慈善服務協會等團體，10日於縣府共同舉辦「春節寒冬送暖關懷遊民活動」，除了送上禦寒衣物及物資等，仕招社會福利慈善事業基金會也提供每人500元愛心紅包，助街友過暖冬。

新竹縣長楊文科與妻子甘秀美、社會處長李國祿、仕招社會福利慈善事業基金會課長周哲仁等人均到現場，楊文科表示，感謝仕招社會福利慈善事業基金會等團體，長期關心弱勢，也幫助街友自力更生。

周哲仁表示，仕招基金會是自2002年奉董事長蔡衍明指示，展開對街友的關懷工作，當時是從台北、新北、桃園、彰化跟高雄開始辦理，長期懷新竹縣的街友，方式包括3節慰問金、自力方案協助販賣中國時報、旺報賺取生活費以及各項急難救助，期盼幫助街友重新立足於社會。

李國祿表示，新竹縣截至今日已列冊遊民街友總數為81名，此次活動在8、9日時透過走動式關懷，由社會處同仁代表楊文科，帶著愛心紅包、禦寒物資、睡袋、暖暖包、發熱衣及熱食等至竹東鎮、芎林鄉、新豐鄉及湖口鄉等地，致贈給行動不便會不克前往縣府領取的街友，送上一份關懷。

此外，在縣府的活動還有義剪、桃竹苗勞動力發展署竹北就業中心也在現場設攤，提供就業諮詢，李國祿表示，接續活動考慮租借洗澡車、X光機，關心街友健康及身心。

(中時 )