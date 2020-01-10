今天適逢土地公「尾牙」，台中市立委第四選區國民黨候選人黃馨慧，一早先向土地公參拜，也與現場香客打招呼，道聲早安 。（黃馨慧競總提供／黃國峰台中傳真）

今天適逢土地公「尾牙」，台中市立委第四選區國民黨候選人黃馨慧，一早先向土地公參拜，也與現場志工，一起享用土地公尾牙宴，期盼市民身體健康、事事順利。（黃馨慧競總提供／黃國峰台中傳真）

選前最後一天，台中市立委第四選區國民黨候選人黃馨慧，把握一點一滴的時間，卯足勁拜票，適逢10日是是土地公「尾牙」，黃馨慧也來到南屯區豐樂里福德祠祭拜，感謝土地公一年來對市民的保佑，也祈求新的一年繼續護佑台中，祝市民身體健康、事事順利，隨後登上戰車，希望以最短的時間觸及西南屯每個街頭巷弄。

台灣習俗，每個月農曆初二和十六日都會祭拜土地公稱為「做牙」，而十二月十六日最後一次祭祀稱「尾牙」，這天深受民眾重視，為感謝土地公一年的保佑，都會準備豐盛的祭品來酬謝土地公，這天的香火也會格外鼎盛。

黃馨慧表示，民眾最需要的是穩定平安的生活，但如今，連在社群媒體轉傳文章、影片，都會被警調約談、搜索，造成人心惶惶。民進黨以前質疑政府封鎖言論自由，如今自己執政卻變本加厲、用「國安五法」、「反滲透法」檢視民眾言論，二套標準，正如同總統候選人韓國瑜說「民進黨就是金光黨、還要被騙四年？」

黃馨慧說，地方鄉親需要一位正直敢言、傾聽民意的立法委員為鄉親發聲，而不是遵從黨意，漠視民意公投，連中火超量排碳也不敢質疑的民意代表，為了自己也下一代，要用選票改變未來！

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(中時 )