國民黨中央委員連勝文（右4）到中市，向鄉親推薦立委第六選區候選人李中（右5），獲得支持者熱情回應。（陳淑芬攝）

台中市立委第六選區國民黨候選人李中（左1），由國民黨中央委員連勝文（右1）陪同展開車隊掃街拜票。（陳淑芬攝）

選前最後一天，台中市立委第六選區國民黨候選人李中下午由國民黨中央委員連勝文陪同，在中區及西區展開車隊拜票，連勝文痛批，民進黨執政4年到最後只剩下「反中」這招，中華民國還有很多問題需要改造，呼籲選民支持由新的國民黨帶領台灣重新出發。

李中在選戰倒數，連續猛打選區車隊拜票，下午3時許由連勝文陪同到中區、西區掃街。連勝文表示，民進黨執政4年到最後只剩下「反中」這一招，台灣除了「反中」以外，還有很多重要議題，不管將大陸視為「挑戰」或「機會」，這個問題在台灣已存在70年，並不是現在才發生。

連勝文強調，如果這次又讓民進黨贏的話，他們會以為過去4年所做的「錯誤」都是對的，就沒有改變或反省的機會，只有投給韓國瑜及國民黨才有改變的機會。連勝文說，不希望只用「反中」這件事來掩蓋民進黨所犯的錯誤，中華民國還有很多問題需要改造，呼籲支持由新的國民黨帶領台灣重新出發。

連勝文推薦李中表示，他長年在地方服務，口碑很好，這次勝選機會非常大，但選情高度緊繃，呼籲鄉親讓李中順利當選，為台中市民做更多貢獻。

李中則指出，他是東南區選出的五屆議員，特別請連勝文來幫忙加強中西區的部分，透過連勝文的高知名度加持，一定能夠贏得勝選。

(中時 )