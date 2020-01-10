孫鵬首登中視《飢餓遊戲》就帶領洪都拉斯、貝童彤、康茵茵、林采薇（Yumi）、篠崎泫、阿澎一行人到台中，進行一整天的「飢餓」闖關拿獎金。他自爆10年沒出過外景，並大讚《飢餓遊戲》：「全台灣現在可以看的綜藝節目只剩你們！」透露自己萬中選一，深思熟慮才答應製作單位，這番話讓飢餓三帥又驚又喜，孫協志更激動握住孫鵬的手：「這句話絕對是破口，要不斷重覆播放！」本周遊戲主題為「回憶學生生活」，孫協志竟脫口而出，希望與「聯誼」有關，孫鵬也大方表示：「今天就讓我忘記家庭的存在。」

他玩起遊戲的認真程度不輸後輩，遇到卡關，他則激動大喊，「你們給我跪下！」嚇得洪都拉斯直說：「他好像教官，好可怕。」當餓到受不了時，他竟放下大哥身段乞求他人將食物分給自己，讓孫協志超驚訝：「你今天吃很多欸。」孫鵬卻表示：「我今天是這15年來吃最少的！」節目內容請鎖定本周日(1/12)晚間8點中視頻道，隔周六晚間8點中天娛樂台也有播出。

(中時 )