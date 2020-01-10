台塑四寶今(10)日舉辦業績說明會，展望2020年，四寶皆期盼美中貿易戰可以持續往順平和發展，此將更有利於石化市場，台塑董事長林建男認為，「不容樂觀看待，必須有長期抗戰的準備」，包括台塑、台化、南亞都預估第一季營收會比去年第四季好，但因南亞為加工業，故相對保守，另外，台塑、台化也點出目前有嗅到農曆年過後市場回溫的跡象。

台塑(1301)董事長林健男表示，市場目前充滿不確定因素，導致經濟成長遲緩，眼看美中貿易協議將在月中簽署，全球5G、AI等創新將帶動新的需求，故國際機構多認為2020年會比2019年好，只是不確定因素依舊存在，故整體來說，今年石化業景氣「不容樂觀看待，必須有長期抗戰的準備」，台塑也持續加碼投資，未來5年將在全球計投資約58億美元，也會持續升級AI(人工智慧)，今年整體投資達5.4億元，以提升績效、競爭力，台塑將持續關注美中貿易戰以及市場動態，和新興市場的發展，今年較有利的因子包括全球對金融政策趨向寬鬆，加上第二季、第三季為亞洲輕油裂解歲修旺季，且針對台塑288家客戶調查顯示，隨著美中貿易關係逐漸向正向發展，有高達84%的客戶對於2020年持樂觀態度，展望首季，林健男說，台塑有7個廠規畫歲修，預計第一季開工率約89%，加上有部分產品價格已經開始回溫，石化產品有機會自農曆年後明顯回溫，帶動市場行情反彈，故整體預期先前樂觀。

南亞(1303)董事長吳嘉昭表示，2019年是相當不好的一年，貿易戰提高全球不確定性，也衝擊市場信心，展望2020年，全球依舊壟罩貿易戰、科技戰、地緣戰等陰影，故全球市場會出現板塊移轉以降低衝擊，且產業價格競爭將成為常態，但目前任看來2020年狀況會比2019年好，但美伊關係的發展，必須持續關注下去，吳嘉昭表示，今年農曆年落在元月，大陸放假會到元宵左右，主要客戶停產約1~2周，故元月營收比去年12月低迷是必然的，至於第一季，由於南亞以加工為主軸，所以第一季也會比去年第四季差，整體來說不會太好，主要產品乙二醇來說，目前在大陸的新產能開出量很大，估算今年全球產能增加達679萬噸，但需求只會增加108萬噸，供給明顯大於需求，丙酚也會有新產能出現，估計今年整體石化產品出口受到大陸自給率提升下，衝擊幅度達2成。

台化(1326)副董事長洪福源表示，2019年第四季是台化最辛苦的一季，主要是價量同步衰退，展望第一季，不確定因素持續存在，大陸從現在開始40天的春運勢必會衝擊到送貨，整體來說，第一季會比去年第四季好一點，在售量上會增加，但售價依舊有會是負成長，但洪福源表示，目前已經有接到農曆年後的訂單，表示年後的復甦可以期待，且因為美中貿易朝正向發展，加上亞洲部分新產能發展不如預期，的確是有利於石化產業回溫，他強調，「2020年台化依舊嚴峻、但不是沒有機會」，會繼續尋覓新的商機，朝向產品差異化發展，當然也希望政府可以幫忙企業求生存。

台塑化(6505)總經理曹明表示，近期油品市場受到國際政經局勢變動大，日前因為美伊緊張關係一度衝上70美元，但絕對油價並不是台塑化最關心的，台塑化最關注得在於利差問題，國際機構也多預估2020年布蘭特原油價格會落在60~65美元震盪，就首季來說，曹明表示，台塑化煉油會盡量維持約90%的產能利用率，輕油裂解則因為沒有定檢計畫，故產能利用率有機會維持在100%，也就是說，第一季應該不會比去年第四季差。

(時報資訊)