美中貿易戰2018年開打，一直延續到2019年，無疑讓工具機產業歷經黑暗的兩年。隨著貿易戰下周第一階段的簽署，自動化產業需求不減，加上過去產業循環軌跡來看，自動化零組件及工具機產業今年會是寒冬已過、乍暖還寒的一年。

川普的貿易戰讓製造業資本支出連續兩年成長後放緩，代表各國製造商觀望，延緩對製造設備的投資，設備採購轉趨保守，2019年機械業是相當辛苦的一年，從2018年上半年供需緊俏到去年反轉砍價競爭，工具機產業鏈基本面大多呈現大幅衰退。

近年來大陸土地及勞力成本的上漲，讓「中國製造」的優勢逐漸消退，貿易戰更促使廠商提高外移速度，但廠商離開大陸設廠，仍需要時間發酵，2019年對機械業及其供應鏈不啻為辛苦的一年。

而景氣循環應該以過去經驗來看似乎到了谷底，國泰證期研究部認為，以美國製造業PMI代表機械設備的榮枯，且將PMI數值向下當做企業資本支出走緩或衰退，可發現過去20年來，最長衰退期為23個月。也就是說如果歷史經驗仍有效，產業最遲將在今年第3季復甦。

以全球第二大工具機出口國日本為例，日本機械產品出口衰退期最長為25個月，出現在2007～2008年金融海嘯期間，由於推估，則產業低點在去年第4季到今年第1季。台灣製造機械/工具機85％以上為出口導向，在客戶庫存逐步去化完畢，且移出大陸的製造商需求將開始啟動和半導體需求回溫，農曆年後就有機會迎來春天。

近來12月營收公布，工具機上游自動化零組件族群股價紛紛反彈，亞德客、上銀、直得本周表現強勢，工具機的亞崴、程泰更是表現不俗，率先領漲。今年工業4.0不變的趨勢下，廠商升級智慧製造需求，市場上對於工具機產業逐漸趨向樂觀發展。

(時報資訊)