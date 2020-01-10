2019年業績拉尾盤的中揚光(6668)今年營運展望亦樂觀，在車載鏡頭、模具、鏡頭與鏡片代工三大業務同步成長下，中揚光總經理李榮洲表示，今年上半年年成長幅度與去年下半年相近，全年業績展望很樂觀，預估全年業績將較去年兩位數成長，毛利率儘可能維持去年平均40%水準，法人預估，中揚光今年營收將較去年成長30%到40%，再創歷年新高。

中揚光電今天下午舉行法說會，中揚光以手機鏡片整組模具、模具的模仁及模座，客戶涵蓋國內外光學鏡頭廠，由於中揚光擁有精密光學設計、模具模仁超精密加工、光學鏡片成型、鍍膜、組裝技術與鏡片檢測等全自主製程能力，可依客戶需求進行模具的設計及調整，提供客戶高精度及穩定的模具產品，成為多家手機品牌鏡頭廠供應商，公司也挾模具技術優勢，切入光學鏡頭及鏡片代工領域，包括手機塑膠鏡頭及鏡片、車載及安控等塑膠鏡片等。

隨著車載鏡頭、手機鏡頭及鏡片代工業務拉升，2019年模具及模仁佔中揚光電營收比重從2018年的73%降至68%，代工相關業務佔比已達22%，另外10%則為車載鏡頭及投影機。

中揚光生產基地主要在台中南屯、大陸東莞，生產比重各佔50%，2019年資本支出約4到5億元，主要用於台中廠擴產，擴產後今年第1季兩岸模仁月產能可達1.2萬顆，中揚光預估，今年模具類營收可望較去年增加20%到30%。

在紘立車載鏡頭部分，過去鈜立車載鏡頭以被動式鏡頭為主，今年開始切入主動式鏡頭如：自動煞車、盲點偵測、車道偏移顥示器等，今年可望開始試產，2021年進入量產，中揚光預估，今年車載鏡頭營收可望較去年成長40%到60%。

(時報資訊)