位在彰化田中的少輔院（現為誠正中學彰化分校），近日驚傳有收容少年因不滿被舍房人員糾正，而集體鼓譟叫囂、甚至傳出有少年互毆、大打出手情勢，還驚動警力到場支援；對此少輔院證實確有少年受傷掛彩，但澄清並無人遭受挾持，更未出動專門處置監所暴動的「靖安小組」。

根據了解，少輔院日前發生少女收容人遭同學圍毆情勢，最後卻演變為大規模的男女收容人對嗆叫囂，甚至傳出整個樓層鼓譟叫囂，還有人敲打、用力搖動舍房，聲勢驚人，部分監所設施遭毀損破壞，緊急出動鄰近彰化監獄等矯正機關警力到場支援。

彰化少輔院發出新聞稿說明，指出事發日在7日傍晚5點多，女生班一名收容少女因與同學相處不睦，遭到毆打；執勤人員將相關學生帶離事發現場，經過運動場時，有男學生從舍房看見，喊話挑釁叫囂，犯錯的女生不甘示弱罵髒話回嗆。

接著雙方對嗆叫囂，並引發整棟樓層部分舍房男學生跟著起鬨，騷動僅約20秒即平息。當晚7點多，6名遭糾正學生又因不滿在舍房叫囂，同樓層另外25名學生跟進鼓譟、謾罵，甚至動手毀損設施，事態擴大。

少輔院表示，為防止躁動氛圍繼續擴大，並保障其餘未跟進、未參與騷動的收容學生之人身安全，才會緊急召回本院退班及休假之支援警力，並向法務部矯正署通報，經該署召集鄰近矯正機關警力馳援及協助處理，騷動情形已於當晚逐漸緩和，並無職員遭受脅持或受傷，亦未請求靖安小組支援。

少輔院強調，事發隔天，各班級學生均正常開封與上課，5名騷動中因破壞設施致傷之學生也被護送外醫，今天下午正常進行春節電話孝親活動，並完成騷動事件學生之初步調查，將依調查結果檢討發生原因及處置情形，盡速研提改善措施，避免類似事件再次發生。

(中時 )