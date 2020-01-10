選前最後一天！侯友宜陪林德福車隊掃街 17:462020/01/10 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市長侯友宜今（10日）下午3時許，前往新北市永和區陪同第九選區立委候選人林德福車隊掃街拜票。（林德福服務處提供／葉書宏新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今（10日）下午3時許，前往新北市永和區陪同第九選區立委候選人林德福車隊掃街拜票。（林德福服務處提供／葉書宏新北傳真） 選前最後一天，新北市長侯友宜今（10日）下午3時許，前往新北市永和區陪同第九選區立委候選人林德福車隊掃街拜票，侯友宜強調，林德福是關鍵一席，林德福若贏，中和、永和就贏。 車隊從永和保福宮出發，沿途行經永和、中和等地，期間不少熱情支持者比起大拇指高呼「林德福凍蒜！凍蒜！」 (中時 ) #林德福 #永和 #侯友宜 #車隊 #中和 也許您會感興趣 推薦閱讀 拉抬新北選情 侯友宜跑透透 04:102020/01/07 地方新聞 漢子攜手漂亮寶貝 車隊掃街吸人氣 12:282020/01/07 政治 【友宜謀略2】遠離黨內紛爭 保持距離求上進 16:362020/01/08 政治 【友宜謀略3】市政優先引憂慮 最後催票結果成關鍵 16:392020/01/08 政治 【友宜謀略4】坐看三王較勁 漢子蟄伏待東風 16:482020/01/08 政治 看好新北的總統選情嗎？侯友宜這樣回... 17:382020/01/08 政治 林德福民歌晚會 邀侯友宜、朱立倫一起高歌 20:512020/01/08 政治 侯氏風格 用具體行動粉碎質疑 04:102020/01/09 地方新聞 倒數兩天行程？侯友宜：全力讓韓國瑜當選！ 10:132020/01/09 政治 12席立委 拚全壘打侯鐵人掃街 送韓進總統府 04:102020/01/10 地方新聞 政治熱門新聞 直播》蔡英文選前之夜凱道大造勢 十大亮點超嗨！ - 政治 韓國瑜凱道完整空拍影片曝光....網嚇呆：看到銀河系！ - 政治 韓高雄選前之夜 神秘嘉賓證實是她！民進黨會怕？ - 政治 台大學生拒韓粉借廁所 黃暐瀚5點理性分析 - 政治 直播》韓國瑜選前之夜高雄大造勢 捷運出現人潮 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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