新北市長侯友宜今（10日）下午3時許，前往新北市永和區陪同第九選區立委候選人林德福車隊掃街拜票。（林德福服務處提供／葉書宏新北傳真）

選前最後一天，新北市長侯友宜今（10日）下午3時許，前往新北市永和區陪同第九選區立委候選人林德福車隊掃街拜票，侯友宜強調，林德福是關鍵一席，林德福若贏，中和、永和就贏。

車隊從永和保福宮出發，沿途行經永和、中和等地，期間不少熱情支持者比起大拇指高呼「林德福凍蒜！凍蒜！」

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