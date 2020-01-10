選戰最後一天，新北市長侯友宜最後一個車隊掃街行程，選擇來到三重，為無黨籍立委候選人李翁月娥衝刺選情，對於三重呈三腳督局面，戰況激烈，侯友宜表示，「對李翁月娥議員非常有信心，做事認真、踏實。」

由於國民黨將於今晚在板橋舉辦選前之夜，屆時泛藍新北12區立委候選人都會同場造勢，記者詢問李翁，相較對手余天、李旻蔚留守三重舉辦選前之夜，會不會感到有壓力，李翁則是信心表示，「不會，不會！」，隨後與侯友宜一同站上吉普車，預計在掃街一小時後，一同前往板橋會師。

(中時 )