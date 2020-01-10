大陸2020年經濟成長能否「保6」近期成議論焦點。大陸中國科學院預測科學研究中心預估，今年大陸國內生產毛額（GDP）增速約為6.1%，將呈「前降後升、穩中有進」態勢。

《中央社》引述《央視新聞》報導，大陸中國科學院預測科學研究中心8日發布「2020年中國經濟預測」，預測大陸2020年的GDP增速約為6.1%。其中，消費、投資和淨出口分別帶動GDP增速4.4、1.4和0.3個百分點。

該研究中心副主任楊翠紅表示，大陸2020年的經濟增速會較2019年略低，呈現「前降後升、穩中有進」的態勢。

她指出，6.1%對企業的信心、就業會起到很好作用，整體來看也是在「經濟新常態」中經歷的一個階段。

報導指出，大陸2019年前3季最終消費對經濟成長的貢獻率達到60.5%，預計2020年最終消費將保持持續成長趨勢，但漲幅會較2019年有所放緩。

報導稱，在全球經濟成長緩慢、全球貿易增速放緩的背景下，預計大陸2020年的國際收支仍將繼續保持基本平衡狀態，預計2020年大陸進出口總額約為4.7兆美元，年增約2.2%，貿易順差約為4114億美元。

大陸今年的經濟成長目標尚未出爐，但官方消息人士先前已對外稱，據大陸國家統計局新修訂方式核算，今年經濟增速只要在5.5%以上即可實現「2020年GDP比2010年翻一番」的目標，但為了穩信心，可能仍會將目標設在6%左右。

(中時電子報)