2019年前9月稅後已賺近387億元的南山人壽，第四季大幅打銷展望不佳的股票投資，再加上去年12月增提20億外匯準備金，單月稅後虧損36.19億元，第四季單季虧48.6億元，但累計全年稅後獲利仍有338.67億元，依舊創南山人壽成立50多年來的獲利新高。

2019年股市及債市都表現不錯，加上現金股利挹注，壽險業前9月獲利都極亮眼，多家創歷史新高，但第四季遇上新台幣快速升值，避險成本高漲，多家壽險公司12月底增提外匯價格變動準備金，如富邦人壽增提30億元、台灣人壽增提15億元，南山人壽亦增提20億元，都是為2020年預作準備。

南山人壽在2019年底外匯價格變動準備金還有58億元，雖然單月增提20億元，但也馬上用掉16億元，因此僅淨增加4億元，從9月到12月的四個月期間，共收回了47億元，也讓南山人壽的外匯準備金從百億元以上，降到50多億元，因此決定一次性增提。

但因為債券未實現獲利大幅增加，南山人壽淨值項下未實現獲利比2018年底增加1,800億元，若加上攤銷後成本，則共增加3,300億元，獲利能量仍可期待。

到2019年底，南山人壽淨值達3,681億元，淨值比也從前年底的3.2％，大幅拉高到7.9％，算是大型壽險公司高水準，遠高於保險局要求的3％。

(工商 )