路透報導，美國陸軍打算在太平洋部署一支特殊任務部隊，能執行情報、電子、網路任務，甚至部署極音速飛彈對抗北京，而部隊基地很可能設在菲律賓和台灣東方的島嶼。

這支部隊將配備長程精確導引武器，能擊中陸地和海上目標，例如極音速飛彈，以便在發生衝突時，能先行替美國海軍掃除障礙。不過這篇報導並未明確說明台、菲東方的島嶼是何處。

美國陸軍部長麥卡錫的訪問指出，部署這支部隊將有助抵銷部分陸、俄為阻止美國航艦靠近而已具備的戰力。麥卡錫預定稍晚出席華府一場活動，說明美國陸軍在印太地區部署的計畫細節。

麥卡錫說，這支特殊部隊的部署計畫，將可受惠美國陸軍和專門研發、管理美國間諜衛星的「美國國家偵察局」新達成的合作協議而順利推展。

報導指出，新的部署計畫也有助美國國防部長艾斯培努力達成美方長期尋求將更多武力從歐洲、中東和非洲地區轉移到太平洋地區的目標。儘管美國和伊朗的緊張局勢會否妨礙計畫進度絧待觀察，但美國陸軍仍會持續推動。路透無法連繫上美國陸軍查證。

(中時 )