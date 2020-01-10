富邦金控10日公布2019年全年自結稅後淨利587億元，較2018年全年大幅成長23％，全年每股盈餘（EPS）為5.48元，稅後淨利及每股盈餘均創下2016年以來的新高，更連續11年蟬聯金控每股獲利王。

富邦金各子公司獲利均有優異的成長表現，其中富邦人壽雖受增提30億元外匯價格準備金之一次性影響，2019年12月稅後淨損17.38億元，但主要整體投資績效維持良好。富邦金表示，累計2019年全年稅後淨利為264億元，較2018年同期成長6％。初年度保費收入（FirstYear Premium）持續領先同業，累計2019年初年度保費收入達2,063億元，總保費收入（TotalPremium）為5,962億元，較2018年同期分別成長8％、10％。

富邦金指出，台北富邦銀行2019年全年稅後淨利202億元，較2018年同期成長8％，更創下歷史新高。至於富邦產險受惠於較佳的投資績效，累計2019年全年稅後淨利44億元，較2018年同期成長15％。承保業務及投資績效持續表現亮眼，簽單保費收入較2018年同期成長8％。

受惠於台股大漲，經紀業務大成長，富邦證券去年也繳交出好績效，富邦金表示，富邦證券2019年12月稅後淨利1.17億元，較2018年同期大幅成長516％，累計2019年全年稅後淨利29億元，較2018年同期成長39％。

(工商 )