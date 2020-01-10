王品集團公布2019年12月營收13.6億元、年減7.4％，1至12月累計營收162.3億元、年減0.17％。為精實體質，王品2019年持續推動品牌與門市汰弱留強，結束表現不如預期的品牌與門店，門店減少後全年僅小幅衰退，顯示王品集團經營體質逐漸改善。

展望2020年，王品台灣事業群在完成品牌調整後，經營體質日趨穩健，營收可望持續增長，同時有助提升獲利率。大陸事業群在2019年雖然受到中美貿易戰影響消費力道、人民幣波動幅度較大、且內部著重品牌結構調整，造成短期營業額下滑。但王品、西堤兩大主力品牌，同店銷售持續增長、營收平穩向上，顯示「王品集團」品質及服務獲得更多大陸消費者的高度肯定。

王品集團表示，2020年上半集團將朝向調整菜色、加強服務品質與強化顧客體驗，期望更貼近顧客需求，同時將持續推動品牌與門市汰弱留強，以達整體營收平穩、持續提升獲利的雙重目標。

王品12月業績表現，除受惠尾牙、節慶等聚餐效應帶動外，近幾年的新品牌，如享鴨、青花驕和沐越，從首店開幕至今累積許多好口碑，積極展店下，相繼在新北板橋、桃園展出新店，甫開幕便吸引不少消費人潮，業績可期；旗下品牌夏慕尼台北中山北店、青花驕台北中山北店，在聖誕、跨年等節慶加持，雙雙成為單月千萬業績店王。

2019年新成立的萬鮮公司，首度推出「冷凍年菜組合預購」加入戰局，集合旗下四大中餐品牌：丰禾日麗、享鴨、青花驕、沐越，從318道菜色中，嚴選出消費者口碑好評、點餐率最高的菜色，組成「年菜系列」，自11月中旬開放預購，創造短短一個月便達到完銷佳績，為集團營收挹注活水。

(工商 )