【現場直擊】台灣安全人民有錢！韓國瑜夢時代選前之夜全程影音

韓國瑜夢時代造勢，主辦單位於晚間6點10分宣布現場破10萬人 (圖／中時電子報直播)

選前之夜，國民黨總統候選人韓國瑜回防高雄，在高雄夢時代前的台糖物流園區廣場大造勢將於晚上6點登場，下午起陸續有支持民眾開始聚集，鄰近的捷運凱旋站已出現搭車人潮。

選前之夜主持人是國民黨立委許淑華，及台南市議員謝龍介；而「神秘嘉賓」已證實是台東愛心菜販陳樹菊，韓國瑜對此表示，「我們非常感謝樹菊阿嬤，據我們所知，她會出來代表她對我的支持，非常感謝。」

選前之夜，國民黨總統候選人韓國瑜在高雄夢時代前的台糖物流園區廣場大造勢將於晚上6點登場，支持民眾大量聚集。

(中時電子報)