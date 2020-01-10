直播》韓國瑜高雄造勢 傍晚6點主辦單位宣布破10萬人 17:542020/01/10 中時電子報 黃麗蓉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 2020總統大選選前之夜，國民黨10日在高雄舉辦「台灣安全 人民有錢 夢時代選前之夜」，現場擠滿熱情支持者搖旗吶喊。會場中有許多年輕人站出來，熱情支持。（陳信翰攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 【現場直擊】台灣安全人民有錢！韓國瑜夢時代選前之夜全程影音 韓國瑜夢時代造勢，主辦單位於晚間6點10分宣布現場破10萬人 (圖／中時電子報直播) 選前之夜，國民黨總統候選人韓國瑜回防高雄，在高雄夢時代前的台糖物流園區廣場大造勢將於晚上6點登場，下午起陸續有支持民眾開始聚集，鄰近的捷運凱旋站已出現搭車人潮。 選前之夜主持人是國民黨立委許淑華，及台南市議員謝龍介；而「神秘嘉賓」已證實是台東愛心菜販陳樹菊，韓國瑜對此表示，「我們非常感謝樹菊阿嬤，據我們所知，她會出來代表她對我的支持，非常感謝。」 選前之夜，國民黨總統候選人韓國瑜在高雄夢時代前的台糖物流園區廣場大造勢將於晚上6點登場，支持民眾大量聚集。 (中時電子報) #神秘嘉賓 #韓國瑜 #陳樹菊 #高雄 #2020大選 #選舉 #總統 #國民黨 #民進黨 #蔡英文 #韓國瑜 #造勢 #夢時代 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜啟動「凱道勝利晚會」密碼 13:362020/01/06 政治 國民黨強調總統選舉非三腳督 呼籲集中選票投韓 13:152020/01/06 政治 韓國瑜參訪故宮 提南院「文化再造城鎮」構想 15:372020/01/06 政治 一定打動選民！媒體人：韓陣營最終將打出這王牌 07:572020/01/07 政治 台南韓粉 自製穿雲箭大旗南征北討 17:572020/01/07 政治 醜化韓國瑜 假道學 04:102020/01/08 論壇廣場 台南韓粉 自製穿雲箭旗 04:102020/01/08 地方新聞 代表基層心聲 讀稿機才是真草包 新黨挺韓 為兩岸和平著想 04:102020/01/09 政治要聞 為韓國瑜凱道造勢拚了 沈玉琳無酬主持站5小時挺韓 16:322020/01/09 娛樂 工商協進會理事長林伯豐 出面力挺韓國瑜 19:042020/01/09 政治 政治熱門新聞 韓高雄選前之夜 神秘嘉賓證實是她！民進黨會怕？ - 政治 韓國瑜凱道完整空拍影片曝光....網嚇呆：看到銀河系！ - 政治 直播》蔡英文選前之夜凱道大造勢 十大亮點超嗨！ - 政治 台大學生拒韓粉借廁所 黃暐瀚5點理性分析 - 政治 直播》韓國瑜選前之夜高雄大造勢 捷運出現人潮 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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