《日本經濟新聞》（中文版：日經中文網）10日報導說，據悉，關於日本政府正在討論的促進新一代通信標準（5G）建設的新法案，享受減稅和融資等優惠政策的對象企業需滿足3個條件。分別為防止信息洩露的安全性、從生產體制等來看的穩定供應性、採用國際標準等開放性。如果日本政府基於這3個條件進行審批，預料大陸企業等將被排除在優惠對象之外。

新法案名為「特定高度信息通信等系統的普及促進法」（暫定名），將在1月20日召開的例行國會上提交。這是日本首次制定促進通信標準普及的法案。

日本國內的大型通信運營商以及在工廠等建設獨自5G通信網的「地域版5G相關企業」將制定業務計劃，然後向政府提交。日本經濟產業省和總務省將基於上述3個條件進行審批，獲得認定的企業可享受減稅以及低息融資。日本還在稅制相關法案中寫入，對有些企業可以從法人稅中扣除5G基地台投資額的15％，這些企業也將基於上述3個條件選出。

據日經中文網報導，在3個條件中，日本政府最重視的是信息洩露及第三方入侵通信系統等「安全性·信賴性」。是否確立了穩定供應體制，以及多大程度採用可與海外企業合作的國際標準，也成為審查條件。

從5G的世界市場規模來看，2019年僅基地台建設市場規模就達1100億日圓。預料2023年整體將擴大至4.2兆日圓。在智慧手機和基地台領域，大陸華為技術等處於領先。

新法案旨在強化日本國內企業的競爭力，同時從經濟安保的觀點出發，降低對海外企業的依賴。在高科技領域，陸美展開了主導權之爭，美國呼籲加強對大陸企業的限制，日本將與美國保持一致步調。

(中時 )