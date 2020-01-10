交通部長林佳龍把握最後衝刺時間陪同何欣純一起在大里及南太平地區進行車隊掃街。（馮惠宜攝）

選前最後衝刺，台中七選區（大里、太平區）民進黨立委候選人何欣純把握最後時間進行車隊掃街，10日下午交通部長林佳龍也特別陪同何欣純一起在大里及南太平地區進行車隊掃街，林佳龍表示，現在是最後衝刺階段，這次選舉的關鍵在投票率，特別是年輕人要返鄉投票。

林佳龍說，上午他以交通部長身分到鐵公路視察做好輸運與應變，今天是返鄉的高峰期幾乎班班客滿，年輕人返鄉是好現象，也再次呼籲在外地工作者好好利用投票前的時間，搭乘公共運輸返鄉投票。

林佳龍也力薦何欣純，他提到，對於民意代表而言四年的經營就在關鍵投票的一天，何欣純「一直在這裡」，問政表現都是立法院第一名的優秀立委。林佳龍說，目前擔任交通部長，在交通建設上何欣純的選區也可以看到台七十四線連結高速公路、匝道等交通重要建設，都在一一實現當中。他也強調，民意代表最重要的是要實現承諾，不能失信於民，呼籲選民讓何欣純一票、蔡英文一票，能夠雙雙高票連任。

何欣純表示，大家的熱情就是對她肯定，她也感謝林佳龍以及蔡英文總統、賴清德前院長的站台。何欣純也呼籲大家務必要投票，共同守護台灣民主自由的生活方式。對於媒體詢問到有關對手抹黑的看法，何欣純則表示，交由司法評斷，也相信司法會還給她清白。

(中時 )