台灣平均餘命已逾80歲，退休後等於至少再活15年以上，若退休金準備不足，就是「窮活著」，新光人壽積極推動國人要存夠退休金，今年更是打出「2020為自己的退休20％開始作準備」，即是除了勞工退休金6％外，應再自提6％，另外投資6％，若是幸福企業工作則企業應可再補貼2％，才能有足夠的退休所得替代率。

新光人壽2018年底即針對自家員工推出退休金計畫，只要員工願意每月多存3,000元，投資目標日期基金，公司就補助10％，一年共補助3,600元，最長補助10年，到2019年底已近一半員工參加此計畫，即近5,000人左右，同時新壽積極推動勞退自提，去年加入的新人有50％以上，都選擇勞退自提6％，趁年輕多為自己存退休金。

新壽推動退休金知識普及計畫的強力推手，即新光金控大公主、新壽副總吳欣盈，她這次也利用參選不分區立委的機會，呼籲台灣民眾要重視退休金問題，一定要存夠薪水20％。

新壽指出，勞退新制中企業替員工提6％，也允許勞工自提6％，可不計入當年所得稅，但全台提存率只有8.5％，幾乎等於每12位勞工才有1位自願提存，同時勞退雖有最低投報率，即保證不低於存款利率，但長期下來可能被通膨吃掉，退休後的所得替代率會極低，難以維持較佳的退休生活品質，因此民眾一定要自己投資，來累積退休金。

以日本、新加坡及香港等地來看，新壽表示，每年至少要以薪水的20％作規畫，以台灣而言，有勞退6％、自提6％，若能規劃投資6％，及企業能鼓勵員工自存退休金，給予一些激勵金約2％，就能達到20％的目標，接著再靠時間複利效果，才能存夠退休金，不必在65歲之後窮活著。

新壽亦表示，為了推動退休金知識普及教育，除了開闢試算網頁，並提供企業免費退休金課程，且有定期的退休金講座，都不是為了賣商品，而是要提升國人對退休金的重視，不要老了才後悔錢不夠用。

(工商 )