第15屆總統與第10屆立委大選，將於11日登場，投票時間為上午8點到下午4點，中選會將增設1,340個投開票所，並預計在晚間10點完成計票作業。

本次選舉共有總統、區域立委、不分區政黨等3張選票，有鑑於2018年九合一選舉時大排長龍，甚至到了截止時間還有人在投票等問題，中選會本次選舉調降每個投票所的投票人數，並增設1,340個投開票所，圈票遮屏也會增加，並且領票時分成兩個動線消化人潮。

投票時間為上午8點到下午4點，但是投票截止時間就到場的選舉人，即便在排隊，還是可以繼續投票，預計最晚在4點30分結束投票。但是4點後到場的選舉人，就不能再排隊領票。

中選會預估將在晚間10點前完成開票作業。計票時，先開總統和區域立委選票，再開政黨票。人員超過8人以上的投開票所，可以分成兩組開票，但是要以「男聲」、「女聲」分開，以避免干擾。

中選會公告，總統選舉的選舉人為1,931萬1,105人、全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉人為1,931萬2,105人、區域立法委員選舉人為1,880萬6,913人、平地原住民立法委員選舉人為19萬9,833人、山地原住民立法委員選舉人為21萬5,115人。

以地區來看，新北市選舉人達到332萬1,459人，其次為高雄市229萬9,558人。選舉人年齡層方面，以40歲到49歲為最多，有374萬3,492人，其次為50歲到59歲的363萬2,972人。

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