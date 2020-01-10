台灣豪華遊艇製造商東哥遊艇（8478）受到交船遞延影響，2019年全年營收約36.90億元，年減約6.71％，表現未如預期，不過，東哥強調，排除2019年的一次性不利因素，2020年營收成長力道，將大幅加溫，東哥正向看待整年營運表現。

東哥遊艇10日公告2019年12月合併營收10.74億元，與2018年同期的10.03億元，年增7.08％，2019全年營收36.90億元，比2018年全年的39.55億元，年減約6.71％。

東哥表示，因年底交船遞延，且歐洲市場經濟復甦緩慢，致使2019全年營收未達預期，但，2020年第一季營運表現，可望較同期大幅改善。

東哥指出，年底為遊艇交船旺季，惟因客戶增加配備需求，未能配合預定船期交船，造成部分營收將遞延至2020年第一季，另一方面，東哥近兩年積極佈局未來成長動能，致力於強化產品組合，積極開發新船型及拓展新市場，睽違10年之後，東哥2019年9月重新參加歐洲船展，吸引各地歐洲及美國船主參觀，惟歐洲客戶對OA品牌相對陌生，尚須持續耕耘，以提升品牌知名度並建立船主信賴感。

展望2020年，東哥表示，將加速新產品開發，預計將推出3款新船型，持續積極拓展美國以外的遊艇市場，並強化代理與維修等各項服務業務，在排除2019年的一次性不利因素，2020年營收成長力道將大幅加溫，東哥正向看待整年營運表現。

(工商 )