全台點數經濟規模最大的遠東集團旗下HAPPY GO,在2019年積極數位化,不僅推出新版App以及全新的行動支付工具HAPPY GO Pay,也推出跨境和電商momo的累兌點服務,不僅有效帶動總會員數持續成長3~5%,全年兌點率也增加3%,以全年點數發行量25億點來說,去化率就高達到八成以上。

HAPPY GO副總李明城指出,HAPPY GO Pay八月底推出後,至年底註冊人數就突破25萬人,且平均每人的消費貢獻,約是HAPPY GO一般會員的5~6倍,其中71%的HAPPY GO Pay使用者為HAPPY GO的VVIP會員,屬於忠誠度和貢獻度均高的族群。以全年的HAPPY GO點數兌換情形來分析,兌點主要通路仍以百貨公司為主,且集中在包含母親節、周年慶、春節、年中慶等四大百貨檔期,也因此,HAPPY GO針對農曆春節來臨,特地推出一系列的加倍贈點和優惠兌點活動,藉此帶動百貨零售通路的春節買氣。 今年全新開幕的遠百信義A13將加入HAPPY GO累點行列,自15日至22日推出周周來店禮活動,使用HAPPY GO Pay支付單筆滿1,000元贈限時點數100點,高消費客群還可享滿3萬贈1,000點,最高贈8,000點的優惠,且1月22日前HAPPY GO 200點換100元紅利券,折抵無上限。

遠東SOGO即日起也推出「Happy Points點點換購物金」活動迎戰過節商機,活動期間持HAPPY GO單卡扣200點,即可兌換100元購物金。SOGO忠孝館還有鑄鐵鍋品牌LE CREUSET特賣與內衣、童裝的歲末特別回饋,卡友於內衣區單筆消費滿3,000元,持HAPPY GO卡及消費明細還可兌換德國Persil高效能洗碗精,使用HAPPY GO Pay消費再抽2,020點發財紅包。

