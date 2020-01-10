第九河川局長謝明昌結合防汛志工進行清淨灘。（九河局提供／王志偉花蓮傳真）

南北濱、華人海堤海岸優美，九河局今辦淨灘活動。（（九河局提供／王志偉花蓮傳真）

在第九河川局努力下，花蓮南、北濱及化仁海岸灘線逐漸減緩受沖刷退縮，當地海岸並充滿濃濃海洋休息風味。今天第九河川局長謝明昌結合防汛志工進行清堤淨灘，他說，未來也將透過一系列淨堤淨灘活動，讓人人都是愛護海岸生態及環境清潔的尖兵。

謝明昌表示，為全力配合行政院推動「向海致敬」，海岸整體清潔維護計畫政策，除藉由河川駐衛警、防汛志工巡查及民眾通報外，也透過智慧科技UAV等協巡，達到「即時回報、及時處理」作為，讓花蓮海岸更清淨。

南濱、北濱及化仁海岸原本退縮灘線已漸減緩並回淤，九河局近幾年更著重於洄瀾灣海岸整體規劃及營造，以綠化植草及緩坡、搭配海洋風格階梯，打造民眾最愛的海龜打卡熱點，不僅強化海堤既有防護功能，更成為民眾喜歡親近的休閒環境。

謝明昌說，花蓮海岸線綿長，海堤全由公部門維護管理十分不易，透過推動花蓮在地政府機關、縣市鄉鎮公所機關、NGO團體、民間企業及熱心志工積極合作，舉辦「河你在一起、清淨洄瀾灣」系列活動，今年元旦也在南濱、化仁海堤舉辦全台第一場海岸愛堤淨灘活動，未來將透過一系列持續淨堤淨灘活動，讓人人都是愛護海岸生態及環境清潔的尖兵。 也歡迎大家春節出遊到當地海岸觀賞海天一線景觀！

(中時 )