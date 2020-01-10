選舉及春節將屆，還有上班族因工作與人際關係壓力，出現的各種症候群，中榮埔分院、草屯療養院及衛生局所屬各衛生所都開設有心理諮商站，歡迎民眾就近前往洽商協談或看診。

南投縣衛生局指出，選舉時刻接著春節即將到來，造成不少人出現選舉及春節症候群，此外，現代人面臨工作與人際關係雙重壓力，常有情緒困擾、而有壓力調適及人際關係等心理問題，衛生局為提供在地化、可近性的心理健康服務，特在各鄉鎮衛生所設置心理諮商服務站，有專業心理師駐站服務，方便有需求的民眾能就近使用。

服務採預約制，歡迎民眾以電話預約或至衛生局網站線上預約，亦可撥打衛生福利部安心專線1925，免費24小時全年無休電話服務，提供心理協談、一般輔導和自殺風險評估等，相關巡迴醫療時間、地點民眾可上衛生局網站查詢。

此外，縣內醫院有草屯療養院於竹山、埔里、水里及南投衛生所設置巡迴醫療點，提供社區精神醫療服務，並於信義提供定點醫療服務站；埔基醫院於仁愛設置定點醫療服務，另有中榮埔里分院，均可提供心理及精神醫療服務，以達到早期預防早期治療的目的。

(中時 )