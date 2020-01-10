投資臺灣事務所今日一次核准10家中小企業擴大投資案，包括知名手搖店「50嵐」、手工具大廠利徠實業等都申請擴建物流中心或建新廠，合計投資金額42億元。投資台灣事務所表示，後續還有超過70家中小企業排隊待審。

「中小企業加速投資行動方案」實施半年多，連同今日合計通過121家中小企業投資，累計金額532億元。今天10家包括猛展鋼鐵、茱銘公司、利徠實業、照明志靜電塗裝、高群鈑金、富比特塑膠模具、騜瀧公司、聖杰國際、承鼎精密、新嵐企業。

其中新嵐企業是知名手搖茶飲店「50嵐」的高屏地區代理商，目前有174家分店，近年積極進軍美、加、澳、馬來西亞。為了供應未來全球擴大展店的倉儲物流所需，規劃在高雄和發工業區投資約3億元新建全球營運總部，打造智慧化物流中心與雲端平台辦公室。

其他像是猛展鋼鐵投資逾2億元在雲林豐田工業區啟動新廠建置、非動力手工具商茱銘公司拿2億元於台中太平新建廠房、知名手工具大廠利徠實業也是2億在台中太平永隆工業區建置智慧化新廠與自動化產線等。

(中時 )