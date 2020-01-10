2019年交車72萬輛 BMW創進軍大陸最亮眼成績 18:232020/01/10 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸車市逆勢，不過BMW在2019年成功突圍，年內在大陸市場共計交車723,680輛，銷量年增長13.1％，創進入大陸市場來的高峰。 全天候科技報導，BMW大中華區總裁兼CEO高樂（Jochen Goller）10日宣布，2019年共在大陸市場交付723,680輛BMW和MINI汽車，成為大陸銷量第一高檔汽車製造商。該成績也創下了公司自1994年進入大陸市場以來最好銷售紀錄。 (工商 ) #大陸 #市場 #大陸市場 #bmw #汽車 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸小間距LED顯示螢幕 崛起 04:102020/01/06 產業．科技 陸智庫：大陸2020年消費零售料增8％ 11:572020/01/06 財經 大陸油料船越界 澎湖海巡隊押回6人 16:012020/01/06 社會 製造脫勾、市場連結 04:102020/01/07 時論廣場 斷臂求生撤回台 老謝點名多家台商投資大陸慘賠 09:362020/01/07 財經 外資近一周在亞股買少賣多 台股賣超最多 20:092020/01/07 財經 特斯拉市值 超越通用和福特總和 19:162020/01/09 財經 新興國家經濟成長加速 成熟國家利率水準長期偏低 新興債有看頭 21:392020/01/09 財經 陸2019手機出貨量3.89億支 年減6.2％ 21:522020/01/09 財經 缺銀彈 陸電動車企掀上市潮 04:092020/01/10 焦點新聞 財經熱門新聞 蘋果輸了！台積電7奈米老大換人 - 財經 晶圓雙雄狂掃肥單 台積電叛將無力帶陸廠翻身？ - 財經 美晶片巨頭慘了 華為拉聯發科助陣效果超驚人！ - 財經 - 工商 驚！華為遭台積電砍單 下場竟是… - 財經 必胡！在家看到「牠」 買刮刮樂爽中百萬 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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