大陸車市逆勢，不過BMW在2019年成功突圍，年內在大陸市場共計交車723,680輛，銷量年增長13.1％，創進入大陸市場來的高峰。

全天候科技報導，BMW大中華區總裁兼CEO高樂（Jochen Goller）10日宣布，2019年共在大陸市場交付723,680輛BMW和MINI汽車，成為大陸銷量第一高檔汽車製造商。該成績也創下了公司自1994年進入大陸市場以來最好銷售紀錄。

(工商 )