2019年對所有百貨零售類股是辛苦一年，傳統百貨指標遠百（2903）10日公告2019年合併營收達378.67億元，較2018年同期減少3.5％，法人分析，遠百旗下除了遠東百貨、還有轉投資遠東SOGO、愛買量販與遠百中國、太平洋中控等，雖營收減少，但大陸少虧損下，獲利仍有望大躍進。

而根據遠百單體公告，遠百去年營收達434.08億元、較2018年同期小增0.07％，12月下旬遠百信義A13試營運帶動整體營收增5.58％，信義A13店為遠百睽違台北東區20年後再進東區，且一舉進軍全球百貨最密集的信義區，為走過半世紀的遠百極具里程碑的一戰，預計元月19日正式開幕，遠百董事長徐旭東更將現身揮軍，加上今年底竹北新世紀購物中心也將試營運，成為遠百今年業績大躍進的成長動能。

遠百全台11店，去年包括花蓮遠百、台中大遠百與板橋大遠百等全年營業額均有正成長，其中台中店成長最高，法人指出，部分影城等大型櫃位包底部分均未列入計算，若以440億估算，今年2020有望挑戰全年470億～480億元的水準。

(工商 )