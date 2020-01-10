台灣自有品牌過濾大廠旭然國際（4556），因半導體、電子產業客戶年終盤點，影響部分訂單遞延，使得2019年12月營收較去年同期的5,162萬元減少26.50％，不過，累計2019年第4季合併營收達1.47億元，帶動單季營收創下歷年單季新高水準，比2019年第三季的1.34億元成長約10％。

旭然國際執行長何兆全10日表示，去年第四季營收創新高，主要受惠半導體暨電子、機械設備及食品化學等產業，液體過濾訂單需求持續暢旺，以及深化美國、亞洲等地區業務接單表現，使得旭然品牌大型液體過濾設備訂單，出貨站穩高檔表現。

他說，另一方面是，近二年，全球半導體暨電子等主要客戶，擴建新廠及產能需求升溫、以及水資源相關過濾領域拓展，創造旭然液體過濾設備良好出貨表現，超過八成以上的客戶，並持續採購旭然品牌濾心、濾袋等過濾耗材產品，同步推升2019年第四季液體過濾耗材營收比重達59％。

旭然表示，根據研究機構IC Insights最新研究報告指出，看好全球半導體業者擴產需求熱絡，預估2020年全球半導體產業將擴增10條12吋晶圓產線，以8吋晶圓計算，若產線擴產計畫順利進行，將推升2021年新增產能達到2,080萬片水準並可望創下歷史新高記錄。

旭然指出，由於全球半導體業者資本支出增加、與加速擴產步伐，且兩岸地區廢水回收標準越趨嚴格，對於工業液體過濾的精密度、過濾效率與及時提供專業解決方案等需求提升，有助於創造旭在於半導體暨電子相關過濾領域良好發展環境，旭然目前半導體暨電子營收占比33％，機會進一步提升，挹注集團整體營運保持良好成長動能。

何兆全表示，展望2020年，旭然持續採取多元產業領域銷售拓展、完產品牌液體、氣體及UV紫外線過濾產品線布局、積極開拓過濾耗材使用量大的PBC、海水淡化、再生水廠等接單契機，致力帶動全球工業過濾市場占有率的提升。

他說，旭然已啟動集團全球生產布局計畫，未來台灣雲科一、二廠著重品牌產品研發設計與中高階過濾產品生產，大陸昆山廠則聚焦擴大陸地區銷售，越南新廠主攻生產量產型過濾產品，並深化東南亞、歐洲、美國地區接單表現，可望在2020年下半年，正式步入量產，並創造良好營收貢獻，為集團整體營運開創新一波成長空間。

(工商 )