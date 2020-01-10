達能（3686）公布2019年12月營業收入為8.92百萬元，營收受價格下滑影響而較前月營收減少3.62％。累計2019年營收1.44億元，年減72.36％。

達能表示，12月份是太陽能產業需求稍弱的淡季，供應鏈拉貨力道一向偏弱。產業各環節價格持續下滑，加上單晶產品市占率持續挑戰，多晶產品因轉換效率之競爭勢弱而使價格持續下滑。依研調機構預估2020年多晶產品市占率將繼續下滑至主客易位之低點，因此2020年多晶製造廠商將面臨更嚴峻的淘汰挑戰，進而使更多的多晶製造廠商退出市場或轉換產品線至鑄錠單晶產品。

2019年全球太陽能系統裝機量或仍有成長，但是在太陽能產品價格不斷下滑下，產業供應鏈各環節的廠家難以獲利，只能持續致力於降低成本並提昇技術來因應。展望新的一年，研調機構預估未來五年的平均太陽能系統裝機量應仍可以維持在一定的水準，然而在產業整體供應鏈持續供過於求的情況下，預期新的一年仍將有不符經濟效益的產能退出市場，但產業仍將因全球綠色能源政策推動，而繼續向前推進。

達能科技歷經2019年下半年的多晶生產機台處分與完成減資彌補虧損相關程序，目前本業虧損已大幅降低，將持續進行閒置廠房資產之處理。除了未來太陽能產業趨勢的變化仍須謹慎觀察與因應，公司仍以力守現金原則，維持穩健之本業營運狀況，同時轉投資之生物晶片公司亦進入量產出貨階段，展望未來，將有機會逐漸受益。團隊亦積極評估投入其他轉型新事業，預期公司應能早日有新的營運動能，以達到轉虧為盈。

(工商 )