出道20年致力於電音及流行跨界合作不遺餘力，近年陸續與鼓鼓合作單曲、為Ella陳嘉樺量身訂做單曲的DJ Noodles麵麵，最新EP的主打歌〈I Wanna Be With U〉再度與華語樂壇音樂人合作，除了請來宇宙人的方Q彈奏Bass為整首歌畫龍點睛，主vocal更邀到Lara梁心頤跨刀獻聲，值得一提的是，DJ Nooodles麵麵今年受日本歌姬米希亞之邀，將以台灣首席女DJ身分登上日本NHK電視台2020年紅白歌合戰，成為台灣DJ第一人上紅白節目。

Noodles麵麵新歌背後創作靈感取材於自身一段傷心戀情故事，感動Lara梁心頤，牽起兩人的合作緣分！〈I Wanna Be With U〉是麵麵2016年與當時女友因為遠距離戀愛導致分手而寫的傷心情歌，坦言當時想跟女友求婚卻因當時同婚未通過而作罷、最後女友更嫁人而傷心欲絕的麵麵，靠著寫歌度過失戀悲傷期，麵麵表示：「因為我有一段時間為了自己的DJ事業自己跑到L.A進修，迫不得已跟女友分隔兩地，沒想到四年前我回台灣後她卻嫁人了！我把自己關在工作室足不出戶，花了一個月才寫完這首歌！」

麵麵以女性DJ闖蕩江湖，難免遇到異樣眼光，所幸她天生樂觀個性及堅毅的性格，才能堅持到現在，問她放歌至今有無印象深刻的事情？她笑說：「最難忘的演出經驗就是國內外同志相關活動很喜歡找我合作，不管在店家還是去年同志大遊行在紅樓有戶外趴，現場有請gogo boy秀身材秀肌肉！但其實我比較想看辣妹！」

DJ Noodles新單曲邀Lara梁心頤跨界合作。（OMNI 提供）

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