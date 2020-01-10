吳俊諺（鮪魚）與圈外老婆劉怡婚後育有一個兒子Woody，這個月8日又誕下二子Ori，鮪魚受訪大聊喜獲麟兒和再度當爸的心情，「肩膀的重量變重了，但我就是一個喜歡用壓力轉換成動力的人，現在左右肩膀各扛一個孩子，背上扛一個老婆，這是一種鍛鍊。」對他來說，甜蜜的負擔讓他在人生路途上更強壯，孩子不會是他的壓力來源，反而給他一個很大的支持與鼓勵。

老婆劉怡(左起)、次子Ori、吳俊諺開心合照。(無敵家娛樂提供)

他體恤老婆懷胎十個月並不輕鬆，大他六歲的老婆前後孕期歷經許多不適，「像是睡不好，天天嘔吐，後期又得A流，那時我出外景很擔心無法在她身邊照料，只好當天開車來回南部關心老婆的健康狀況。」他很感恩老婆願意產下兩人愛的結晶，「女人永遠是最偉大的。」他開玩笑說不忘要去結紮的事情，「除非我老婆想再生第三個啦！那就另當別論。」

大兒子Woody和二兒子Ori剛誕生的模樣非常可愛。(無敵家娛樂提供)

對於兩個兒子的期望，他溫柔地說道：「孩子自然地長大，做人比做事重要，懂得照顧他的同儕、兄弟，孝順父母，認真當一個正正當當的人，其實就很棒了。」腦筋動得快的他又說：「未來我們三個大男生搞不好還可以一起排個舞，出一個擁有老中青的舞蹈團體，感覺也不錯唷！」

(中時 )