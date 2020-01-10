人人心中都有理想！很多人都知道即使是夫妻情侶，其政治理念也未必相同，討論的尺度一但沒拿捏好很容易就造成家庭革命！有網友就在臉書表示，有朋友的身分證被媽媽藏起來，鬧到警局作筆錄的故事。

有網友日前在臉書表示，「我有朋友身分證被媽媽藏起來...」(翻攝自臉書)

有網友日前在臉書表示，「我有朋友身分證被媽媽藏起來，在他極力要求之下，媽媽仍不願意交出，並表示兩黨一樣爛，你不准給我去投票」母子鬧上警局的故事引發網友熱議，不少人認為每個人都有選給心中理想候選人的權利，家人有不同理念應該互相尊重，不要為選舉就傷了感情。

法操FOLLAW臉書粉專表示，為了阻止家人投票，而偷藏身分證雖然不會構成「竊盜或是侵占罪」但是，偷別人身分證以阻止他人投票，可能會構成「妨害投票罪嫌」，被處二年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。

另外，民眾若遺失身分證，最遲於1月10日星期五前可前往任一個戶政事務所都可申請，不限定到戶籍地的戶政事務所，且當場即可領到身分證，1月11日選舉當天不受理申請補發。

(中時電子報)