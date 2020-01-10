高雄市長韓國瑜貨出去，人進來的宣示，高雄市農漁產品去年外銷大成長！農業局統計去年農產品外銷執行成效，農產品外銷量達1萬4493公噸，產值達7.4億元，其中果品部分外銷量1萬587噸，較前年同期成長73％。

農業局長吳芳銘、海洋局長趙紹廉與高雄市農會楊東杰總幹事10日一同訪視文峰集團旗山包裝場裝櫃再次發貨共8條貨櫃，準備銷往文峰超市、大陸華東及華北等地區，包括新鮮漁產品、漁產加工品、鮮果、相關加工食品等，總計金額達3600萬新台幣，實踐讓高雄農產貨出去的理念。

農業局表示，統計文峰集團自簽約以來，鮮果、漁產品等累計出貨已達659.1公噸，金額達6029萬新台幣。今日出貨高雄首批漁產品，內容包括百大青農高雄代表及產銷履歷達人張家昇之午仔魚、鱸魚、白帶魚等新鮮漁產品，尚有匯永實業股份有限公司、宏裕行食品有限公司所生產的漁產加工品，包括蒲燒鯛、虱目魚肚、鱸魚片、烏魚片、墨魚香腸及花枝丸等。

除鮮果類3條貨櫃，另有相關加工食品包括高雄市得意中華食品有限公司之蒲燒虱目魚、蒲燒烏魚香鬆等、沁騰實業有限公司之果乾、綜合水果脆片、蔬菜脆片等，其他如鳳梨酥、水果啤酒等休閒食品計4條貨櫃。

高雄市政府海洋局表示，近年高雄漁產品除了內銷市場外也積極打入國際市場高雄市漁業生產量約57.8萬噸，產值約新台幣325億元，其產量產值均為全國之首，鮪魚、秋刀魚、魷魚漁獲量均佔全國第一，石斑魚及虱目魚也佔全國第二，所以高雄市是集我國漁撈、養殖及漁產加工等漁業產業群聚最重要的城市。

高雄市政府海洋局趙紹廉局長表示，108年度秋刀魚及魷魚捕獲量出現大幅衰退，導致原規劃外銷的遠洋漁產品無貨可出，市府積極媒合採購方與高雄養殖漁民、加工業者調整採購品項及價格，經過多次溝通、協調及試樣，本次主要採購養殖漁產品及加工品，如午仔魚、鱸魚、蒲燒鯛、虱目魚肚、鱸魚片、烏魚片、蒲燒虱目魚、蒲燒烏魚香鬆及魚漿加工製品，這些都是高品質的「高雄海味」，剛好滿足中國大陸對於年節漁產品的需求，後續仍將持續依各魚種產季調整產品品項與價格，安排陸續出貨。

高雄市政府農業局吳芳銘局長表示，高雄農產豐富得天獨厚，鳳梨、蜜棗、蓮霧、芭樂、玉荷包荔枝、香蕉等品質優良，在內外銷方面都相當具有競爭力，更有玉荷包啤酒、各式果乾、茶葉、梅製品等優質農產加工品，未來仍會持續輔導農民團體建立自有品牌，強化品牌的經營管理能力，搭配多元品牌行銷手法，強化農產品包裝，以提升產品國際競爭力。

(中時 )