尋求連任的中市立法委員黃國書，10日與競選團隊在五權西路忠明南路口向民眾拜票，黃國書嚮往來民眾呼籲，一定要去投票，守護台灣的主權、自己及下一代的未來。市議員江肇國和黃守達也相挺助陣，往來民眾熱情回應。

「就是明天，回家投票！」、「黃國書，凍蒜」黃國書競選團隊成員相當年輕，與市議員江肇國、黃守達組成路口拜票隊伍，喊著口號拜票，展現創意和活力，吸引往來用路人目光，不少民眾透過鳴喇叭或揮手致意。

黃國書呼籲民眾，明天一定要回家投票，每張選票都是無數前輩流血流汗努力爭取來的，也是台灣擁有自由民主最真切的證明。他並強調，自己的未來自己決定，唯有投下手中的選票才能真正守護台灣的主權，守護自己及下一代的未來。

黃國書指出，他四年來在立法院努力問政、修法；在地方積極服務爭取建設及資源，團隊全力爭取民眾認同，希望能繼續為台灣打拼，為鄉親服務。

(中時 )