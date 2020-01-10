選前最後一天，立法院長蘇嘉全（車上穿外套）代表民進黨籍總統候選人蔡英文、屏東立委第二選區候選人蘇震清在國境之南車掃拜票。（謝佳潾攝）

屏東立委第二選區選戰激烈，國民黨候選人周佳琪及民進黨推薦候選人蘇震清，都利用選前最後一天努力拜票。周早上5點就到菜市場拜票，並在東港、潮州、恆春發動車隊及健走拜票；蘇則邀請叔叔立法院長蘇嘉全及在地黨籍政治人物陪同掃街，展現實力。

周佳琪清晨5點天還沒亮，就到東港菜堂橋市場拜票，將選前最後一天行程排得滿滿的。她說，對手陣營不斷請來大咖政治人物來站台，包括總統、副總統、院長、祕書長等；她則訴諸在地與基層，競選團隊兵分多路到各鄉鎮掃街拜票。

周佳琪的車隊下午2時分別從潮州、東港、恆春的競選總部出發，下午4時由東港東隆宮出發健走拜票，5時則由潮州競總出發拜票，希望利用選前握過每位鄉親的手。

蘇震清則邀請叔叔立法院長蘇嘉全，從恆春半島出發，一路經過縣長潘孟安的故鄉車城，及蔡英文總統的故鄉楓港，蘇嘉全也拜託恆春半島的鄉親，一定要在總統故鄉開出更高的選票，並將選票集中相挺民進黨候選人，讓國會過半。

另外前屏東縣長曹啟鴻，也陪蘇震清到曹的故鄉掃街；大票倉潮州鎮則是由縣議員、前潮州鎮長洪明江負責陪同，東港鎮則是由鎮長徐志雄及縣議員林蔡鳳梅等陪同，展現民進黨的在地實力，將票催出來。

(中時 )