村長市議員詹江村10日在臉書貼出一張截圖，指稱衛福部桃園醫院一名陳姓女醫師在友人臉書上留言「要投韓國瑜的我都開嗜睡的藥給他，或衛教他們外面流感很多，不要去公共場所在家好好休息」，部桃回應，這是醫師友人間在開玩笑，經約談該醫師，並無特殊意思，醫院立即個別輔導與糾正。

衛生局證實，留言確實為陳姓女醫師所寫，陳姓醫師表示是友人要去凱道參加選舉活動，本意出在關心晚上天氣轉涼，要注意保暖，所以在下方留言，至於提及的開嗜睡藥內容，自己並沒有真的這樣開藥，只是俏皮輕鬆地回應，由於留言引起爭議也受到衛生局關切，女醫師嚇壞了，已將留言緊急刪除。

衛生局查證證實有此事，不過女醫師表示，並沒有真的這樣做，已經緊急將留言刪除，避免爭議擴大。

衛生局表示，因為到目前為止並沒有接到民眾陳情相關事宜，只有臉書上的留言內容，查無具體事證因此初判沒有違反醫療相關法規，目前該名醫師已經將臉書留言刪除，因此並無開罰問題。

(中時 )