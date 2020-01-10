第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉10日是選前最後一天，加上農曆新年將至，新北市長侯友宜特別於昨天上午到市警局110勤務指揮中心、情資整合中心、選舉治安指揮所，慰問長年辛勞執勤員警，肯定他們24小時不間斷地守護400萬市民的生命財產安全。

侯友宜表示，1月10日對「110」勤務指揮中心所有同仁是最特別的日子，一定要來向辛苦執勤的員警說聲謝謝，感謝他們每天24小時，一整年接了102萬通的市民電話，不管是報案、交通事故或民眾糾紛，同仁們都能在第一時間立即反應，穩定社會治安，所有同仁都是幕後英雄。

侯友宜指出，選舉期間員警更是辛苦，任何與選舉相關的檢舉都不敢懈怠，除捍衛治安也守住選舉，在選前的最後一天，一定要緊繃神經，因應不可預期的突發狀況，全力守護選舉期間安全，讓這次選舉順利圓滿落幕。

侯友宜特別叮囑員警，選舉前後都要面對壓力及擔起治安責任，注意各種選舉活動，即時防範集會衝突、遊行抗爭等情事發生。

勤務指揮中心表示，新北市110去年受理民眾報案總話務量為102萬4616件，平均每日約2807件，話務量龐大，為避免110滿線，延誤緊急救援時機，自2013年9月首創話務分流機制，即時分流至分局勤指中心協助受理，確保報案零等待、零漏接，即時給予民眾最需要的幫助。

(中時 )